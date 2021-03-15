В Улан-Баторе из-за роста COVID-19 введен оранжевый уровень опасности

Власти столицы Монголии ускоряют вакцинацию, рассчитывая привить 1 млн горожан к 1 мая
В столице Монголии из-за роста COVID-19 режим готовности к чрезвычайным ситуациям сегодня переводится со второго или «желтого» на третий – «оранжевый» уровень, основываясь на результатах оценки рисков и рекомендациях профорганов, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).
Согласно временным правилам для регулирования мер по определению уровня риска и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, режим готовности к чрезвычайным ситуациям подразделен на четыре цветовых уровня – зеленый, желтый, оранжевый и красный.
Таким образом, третий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям теперь действует в Улан-Баторе с 15 марта в течение 14 дней. Предприятия и организации, которым разрешено вести свою деятельность, должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса. В то же запрещены практически все массовые мероприятия: демонстрации, митинги, конкурсы и соревнования; путешествия, свадьбы, банкеты и фуршеты; закрыты ночные клубы и караоке; ярмарки и выставки; онлайн и другие виды игровых центров; развлекательные заведения вместимостью свыше 30 человек; центры отдыха и фитнесс-центры вместимостью свыше 30 человек; сауны и бассейны (вместимостью свыше 30 человек); отели; спортивные и физкультурные мероприятия, за исключением подготовки спортсменов к Олимпийским играм и международным турнирам с участием более 10 человек.
Кроме того, ночью введено комендантский час - ограничено передвижение транспортных средств и пешеходов с 23:00 до 06:00.
Глава столичного управления здравоохранения Б.Бямбадорж сегодня представил информацию о ходе вакцинации населения от коронавируса. Он подчеркнул, что в стране вакцинация населения успешно проводится в рамках оказания бесплатной медицинской помощи гражданам.
«Массовая вакцинация граждан началась в стране с 23 февраля, и в настоящее время ею охвачены около 100 тысяч человек. Мы планируем привить 1 миллион горожан к 1 мая. Сегодня в столице открыты 44 пункта вакцинации от коронавируса, в которых регулярно работают 97 медбригад. С 10 апреля начнется работа по введению второй дозы вакцины Astra Zeneca, а с середины этой недели прививку получат граждане в возрасте 50-64 лет и 18-25 лет, а также люди с ограниченными физическими возможностями», - заявил он.
Фото: montsame.mn
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