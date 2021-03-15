Бурятия и Иркутская область представят единый стенд «Байкал» на MITT -2021

Оба региона расскажут о своем туристическом потенциале на международной турвыставке в Москве



Бурятия и Иркутская область выступят единым стендом «Байкал» международной туристической выставке MITT-2021, которая пройдет 16-18 марта в Москве. Оба региона вместе представят туристический потенциал Байкальского региона, сообщили в минтуризма республики.



Участниками стенда от Бурятии станут: группа туроператоров «Байкал Баргузин», туроператор «Байкал Курорт», министерство туризма республики, туристский информационный центр «Байкал».



Кроме стенда, Бурятия подготовила деловую программу «Перспективы и вызовы туристического сезона лето/осень 2021» в отдельном выставочном зале. В деловой программе участвуют Бурятия, Иркутская область и Байкальский филиал Сбербанка.



В деловой программе выступят министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова с докладом: «Бурятия. Больше чем Байкал», руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина с докладом: «Байкал начинается с Иркутска», директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко с докладом «Привлекательность макрорегиона Байкал для туристов и инвесторов».



Совместное участие в выставке стало возможным благодаря работе межрегионального проектного офиса «Регион Байкал» по созданию и продвижению единого туристского бренда «Байкал». Напомним, первая рабочая встреча межрегионального офиса «Регион Байкал» состоялась 27 ноября 2020 года. По словам министра туризма Марии Бадмацыреновой, «та работа, которая была проведена в 2020 году в рамках соглашения о сотрудничестве ПАО «Сбербанк» с министерством туризма Бурятии, подписанного 6 декабря 2019 года продолжается, уже проведены две рабочие встречи в рамках межрегионального проектного офиса «Байкал», и одним из результатом совместной работы является как раз участие в выставке MITT -2021 единым павильоном «Байкал».



MITT — самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 26 лет. Выставка MITT признана мировым сообществом как эффективное b2b мероприятие для решения бизнес-задач в сфере туризма. Ежегодно на MITT съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира.



Фото: минтуризма Бурятии