Несмотря на непогоду в Улан-Удэ прошла Масленица

Улан-удэнцы подрались подушками и посмотрели выступление творческих коллективов





В минувшие выходные возле универмага «Юбилейный» депутаты горсовета организовали празднование Масленицы для жителей Железнодорожного района. На мероприятии выступили творческие коллективы ДК «Железнодорожник», а также прошли спортивные состязания под присмотром дворовых инструкторов.

- Прошло все хорошо, мы уже ее второй раз проводим. Но погода, к сожалению, внесла свои коррективы – в этом году было очень холодно, не удалось много людей собрать, пришли около 70 человек. Выступили детские коллективы, а дворовые инструктора проводили различные конкурсы – например, бои на подушках, - рассказал помощник депутата горсовета.





Праздник организовали депутаты Народного Хурала Екатерина Цыренова и городского Совета Чимит Бальжинимаев и Саян Бальжиров. Концертная программа прошла при поддержке волонтеров общественной организации «Юность».Фото: предоставлено горсоветом