Минтранс Бурятии возглавил Александр Гоге

Молодой министр пришел в правительство республики из управления дорог «Южный Байкал»



Александр Гоге назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, сообщила пресс-служба ведомства.



Александр Александрович Гоге родился в 1985 году в Иркутске. В 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также освоил специальность «Экономика и управление на предприятии (строительство)» в этом же высшем учебном заведении в 2009 году.



Трудовой путь начал мастером дорожного участка в обществе с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания». В 2008 году назначен инженером, а затем ведущим инженером в ОАО «Иркутскгипродор НИИ».



В 2014-2018 работал в должности ведущего инженера и начальника отдела в компании «ГлавДорПроект».



В 2018 году Александр Гоге возглавил общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект».



С 2019 года был заместителем начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

