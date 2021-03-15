В Улан-Удэ подвели итоги «электрического апокалипсиса»

Шквалистый ветер лишил десятки тысяч горожан благ цивилизации







Воскресенье 14 марта принесло Бурятии резкое ухудшение погоды. Улан-Удэ вошел в число наиболее пострадавших мест республики. В столице под отключение попали более двадцати тысяч жилых домов с десятками тысяч жителей.

Большие проблемы создало аварийное отключение, которое произошло на Гусиноозерской ГРЭС. Оно было вызвано обрывом штанги на 220 киловольт.«В результате этого под отключение попали основные подстанции города - «Районная», «Северная» и ТЭЦ-1», - сообщил заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.От ЧП пострадали жители микрорайонов Загорск, Площадка, Матросово, Мелькомбинат, Мясокомбинат, Нового Зеленого, частично «сороковых» и «двадцатых» кварталов, Шишковки, а также центра Улан-Удэ.Под отключение также попали объекты жизнеобеспечения – некоторые канализационно-насосные и повысительно-насосные станции. Сбои также коснулись инфраструктуры водоподъема и водозабора.В столице республике непогода также нарушила движение трамваев. Вагоны встали на остановке «Лицей» в сторону «сороковых» кварталов, Мелькомбината и Элеватора. Полностью трамвайное движение возобновили в прежнем режиме через два часа. До того момента вагоны шли по измененному маршруту.Но крупных аварийных ситуаций вроде гидроударов в результате отключения электроэнергии допущено не было.«С 9:25 началось поэтапное подключение объектов жизнеобеспечения. В 10:28 «запитали» всех потребителей мкрн. Загорск, Восточный, Площадка, Матросова, Зеленый, Мелькомбинат, станции Дивизионной», - отмечает Дмитрий Федоров.В столице Бурятии на заседание срочно собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. В городских районах работали оперативные группы.«На аварийные отключения выдвигались дизельные электростанции. В ФСК дежурил наш мегаваттник – самая большая наша дизельная электростанция. В усилении находились все возможные наши дизельные электростанции. В лечебных учреждениях были подняты все силы, проверены автономные электростанции и сбоев в работе лечебных учреждений не было зафиксировано. Со стороны «Водоканала», «Городских электрических сетей», энергетического комплекса «ТГК-14» также было организовано дополнительное дежурство аварийных бригад», - рассказал Дмитрий Федоров.С массовым отключением город справился примерно в обеденное время. Затем ликвидировали небольшие кратковременные отключения, которые происходили из-за перехлеста электрических проводов на воздушных линиях.Пока в Улан-Удэ продолжает действовать режим повышенной готовности. Его планируют держать сутки. По данным Гидрометцентра, сегодня ситуация по ветру должна стабилизироваться.«Основную ветровую нагрузку приняли на себя южные районы Бурятии», - подытожил события ветреного воскресенья представитель городских властей.Фото: pixabay.com