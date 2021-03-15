В Улан-Удэ у здания Народного Хурала прошел «собачий митинг»

Свора бездомных собак расположилась прямо в центре столицы Бурятии
В интернет-пространстве Бурятии не утихает ажиотаж по поводу собачьего вопроса. Горожане отмечают, что с момента массового отлова в Улан-Удэ все еще остается много бродячих свор. Сегодня местные жители сфотографировали стаю бездомных собак прямо рядом со зданием Народного Хурала. Фотографии в сообществе «Аноним 03» вызвала обсуждение в сетях.
- У себя под носом навести порядок не могут, что же говорить об остальной части города, - высказался комментатор.
- Собачий митинг. Ну, где же, полиция, почему их не разгоняют и не выписывают протокола? - иронизирует улан-удэнка.
- Откройте им двери в здание Хурала, - пишут там же.
Напомним, с 23 декабря 2020 года и до начала марта в Улан-Удэ после резонансных нападений собак на местных жителей проходил массовый отлов и уничтожение безнадзорных животных. За два месяца мэрия под предлогом борьбы с бешенством без торгов заключила несколько контрактов с частными фирмами, только за один февраль на отлов безнадзорных животных выделили 13,5 миллионов рублей. При этом, судя по цифрам в контрактах, речь об отловленных и умерщвленных собаках должна была идти на тысячи.
«Дальше тянуть некуда. Я считаю, что безнадзорных собак в городе не должно быть в принципе», – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в начале января, благословляя своих подчиненных на «крестовый поход» против бродячих животных. «В течение полутора месяцев вопрос собачих стай будет решен», - пообещал градоначальник.
За прошедшее время собачьих стай в городе действительно стало меньше, однако полностью решить проблему, судя по периодически мелькающим в интернете фотографиям, так и не удалось. То ли выделенных денег оказалось недостаточно, то ли подрядчики отработали контракты недостаточно эффективно.
фото: "Аноним 03"
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?