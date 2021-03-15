Права дольщиков Бурятии обсудили в Москве

Республика исполняет обязательства по софинансированию мер на восстановление в 2021 году прав дольщиков





Судьба проблемных объектов долевого строительства Бурятии обсуждались в Москве. Здесь по инициативе республиканского Фонда поддержки дольщиков состоялось совместное совещание с представителями публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», сообщает минстрой Бурятии.



В рамках совещания участники обсудили важные вопросы восстановления прав дольщиков. В их числе: заключение дополнительного соглашения о софинансировании мероприятий на восстановление прав пострадавших дольщиков из бюджета Бурятии на 2021 год; план рассмотрения в 2021 году объектов наблюдательным советом публично-правовой компании и правлением публично-правовой компании. А также - порядок выплаты компенсации участникам долевого строительства, порядок финансирования строительства проблемных объектов, порядок и основания компенсации судебных расходов конкурсных управляющих, реализация свободных помещений в проблемных объектах, принадлежащих публично-правовой компании.



В связи с широким перечнем вопросов для обсуждения от публично-правовой компании в совещании приняли участие представители восьми подразделений. От Бурятии в совещании приняла участие заместитель генерального директора фонда Мария Башитова.



В ходе совещания было отмечено исполнение Бурятией обязательств по софинансированию мероприятий на восстановление в 2021 году прав пострадавших дольщиков, подписано соответствующее дополнительное соглашение со стороны республики, федеральным фондом подпись будет поставлена в ближайшее время.



Обсуждался план рассмотрения республиканских проблемных объектов наблюдательным советом федерального фонда, в том числе рассмотрение вопроса выплаты компенсации участникам ООО «ГК «Шэнэсэн» Наблюдательным советом до конца марта 2021 года.



Отдельно рассматривался вопрос по восстановлению прав дольщиков ООО «Сити-строй», документы по которому были переданы в федеральный фонд еще в прошлом году. Специалисты федерального фонда отметили наличие ряда технологических и документальных обстоятельств, препятствовавших вынесению объекта на рассмотрение правления. Сейчас причины устранены, объект включен в повестку заседания ближайшего заседания правления, а в случае успешного рассмотрения – будет включен в повестку ближайшего заседания наблюдательного совета публично-правовой компании.



Запланировано рассмотрение правлением публично-правовой компании во втором квартале проблем ООО ПСК «Тамир», а также, при наличии сформированного реестра требований участников строительства, ООО «Универсал».



Отдельно рассматривались дорожные карты финансирования строительства объектов, расположенных в 140«а» квартале (ЖСК «Новосел»), по улице Ключевская и в 105-м квартале Улан-Удэ. Региональный фонд предоставил договоры на обследование проблемных объектов, изготовление сметной стоимости завершения строительства проблемных объектов, а также сами сметы и заключения государственной экспертизы о соответствии сметной стоимости проблемных объектов. Обсуждались предварительные графики строительства и завершения строительства проблемных объектов.



По результатам совещания, сотрудниками публично-правовой компании был отмечен передовой график производства произведенных работ Фонда поддержки граждан — участников долевого строительства на территории Бурятии. Аналогичными результатами среди российских регионов могут похвастаться только Башкортостан и Липецкая область.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

