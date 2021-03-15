Мусор разлетается три месяца

Машина регионального оператора работает регулярно, а дворники - нет
Проблема «мусорной» реформы, похоже, становится многогранной. Вопросы работы нового руководства «ЭкоАльянса» неоднократно поднимались «Номером один». Однако валить весь мусор скапливающийся во дворах на голову регионального оператора не приходится. Вот что пишут нам читатели с улицы Сахьяновой, 23 в Улан-Удэ.
«Напротив нашего окна стоит мусорный бак, вот замечаю: с утра приезжают машина, выгружают мусор из бака, а то, что за баком остаётся мусор, он и остаётся, уже три месяца повсюду разлетается, дворников у нас нет, никто не убирается, в такой грязи живем».
Вполне очевидно, что в этом случае речь идет не о плохой работе мусорного оператора, чья машина высыпает баки регулярно, а о невыполнении своих обязанностей местной управляющей компанией. Именно ее дворники должны содержать в порядке контейнерную площадку. Ну, а призвать «управляшку» к порядку должна администрация города.
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