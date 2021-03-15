В Бурятии началась вакцинация от COVID-19 сотрудников военкоматов

Весенний призыв на военную службу пройдет в плановом режиме, но с соблюдением ограничительных мер





В преддверии весеннего призыва граждан на военную службу, который стартует 1 апреля, началась вакцинация от коронавируса сотрудников сборного пункта, военных комиссариатов Улан-Удэ и районов Бурятии.



Специально для этого в местных медицинских учреждениях, по согласованию с главами районов, создан запас вакцины. Перед началом процедуры сотрудники военных комиссариатов проходят медицинский осмотр, подписывают добровольное согласие на вакцинацию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Призывники, которые будут прибывать на сборный пункт и в дальнейшем отправляться в войска, также пройдут вакцинацию отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак».



Стоит отметить, что весенний призыв на военную службу состоится в плановом режиме с рядом ограничительных мер. В частности, на территорию военных комиссариатов, сборных пунктов будут допускаться группы в ограниченном количестве. Отправка призывников со сборных пунктов будет вестись специально подготовленным транспортом. Дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат необходимый запас медицинских масок.



Фото: function.mil.ru

