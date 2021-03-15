Горсовет Улан-Удэ решил поддержать льготников

Стоимость проездного билета по дачным маршрутам повышаться не будет





Сегодня на рабочем совещании горсовета Улан-Удэ депутаты приняли решение не поднимать стоимость льготного проездного билета по дачным маршрутам.

Напомним, 26 февраля на очередной пресс-конференции, посвященной итогам девятнадцатой сессии, от представителей республиканских СМИ прозвучал вопрос о возможном повышении стоимости льготного проездного билета для дачных маршрутов.В течение двух недель этот вопрос прорабатывался и, учитывая, что после повышения тарифа на общественный транспорт в адрес депутатов горсовета неоднократно поступали просьбы от жителей сохранить стоимость проездного билета для льготной категории граждан без изменений, принято решение оставить стоимость на прежнем уровне – 300 рублей.- Садово-дачные маршруты имеют особое социальное значение, особенно сейчас, в период пандемии, когда доходы населения упали. Наша задача всеми силами сохранить возможность не поднимать стоимость проездного билета, - подчеркнул председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.В свою очередь, председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев также рекомендовал депутатскому корпусу не поднимать цены на проездной билет.Фото: горсовет Улан-Удэ