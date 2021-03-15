Забайкалье с трудом приходит в себя после вчерашнего шторма

Полностью восстановить электроснабжение потребителей в крае планируется к ночи



Ветер с порывами до 30 метров в секунду стал причиной локальных нарушений энергоснабжения в Забайкальском крае. Без электроснабжения в зоне ответственности «Россети Сибирь» еще остаются 6 500 человек в 10 населенных пунктах, сообщила пресс-служба сетевой компании.



Для проведения восстановительных работ задействованы 80 бригад энергетиков, 355 специалистов и 165 единиц техники. Электроснабжение социально значимых объектов обеспечивают 55 резервных источников питания. Полностью восстановить электроснабжение потребителей в Забайкалье планируется к ночи.



Энергетики «Россети Сибирь» также оказывают помощь в восстановительных работах собственникам энергообъектов, которые не находятся в зоне ответственности компании.



«Оперативная обстановка мониторится краевым министерством ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. В первую очередь стоит задача восстановить работу объектов жизнеобеспечения населения.

Восстановительные работы осложняются тем, что в районах по прежнему шторм, который не даёт провести ремонт», - отметил замминистра ЖКХ по энергетике Александр Суханюк.



В результате сильного ветра в Забайкалье 15 марта в нескольких районах не работают детские сады и частично школы, сообщает официальный краевой портал. По информации министерства образования и науки Забайкальского края, из-за обрыва проводов линий электропередачи не работают детские сады и частично школы в 16 муниципальных образованиях Забайкальского края: Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Нерчинско-Заводском, Читинском, Чернышевском, Хилокском, Улетовском, Тунгокоченском, Сретенском, Ононском, Забайкальском, Газимуро-Заводском, Акшинском, Агинском районах и поселке Агинское.



«Ситуация в сфере образования находится на контроле ведомства и местных комитетов образования. В зависимости от погодных условий и ремонтных работ муниципалитетами будет принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Информация о порядке работы детских садов и школ будет оперативно доводится родителям руководителями учреждений», - отметил исполняющий обязанности министра образования и науки Забайкальского края Евгений Егоров.



«В Сретенском районе электроснабжение восстановлено, приступили к восстановлению теплоснабжения. В Оловяннинском районе в большей части населенных пунктов тоже вернули электроснабжение. В Оловянной водовод и большие котельные запущены, запускают три малые котельные. По району все котельные запущены, угрозы замерзания нет. Сейчас устраняют мелкие аварии в Ононске, Уртуе, Мирной, Безречной, Хада-Булаке, Степи», - рассказал зампред краевого правительств Андрей Гурулев.



Напомним, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил всем ответственным службам в кратчайшие сроки принять меры по восстановлению электроснабжения жителей, пострадавших от шквального ветра районах и произвести подсчет ущерба.



Фото: «Россети Сибирь»

