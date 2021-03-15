«Байкальская миля» не нанесла вреда озеру

Общественная комиссия проверила лед Байкала после фестиваля скорости
Общественная комиссия из экологов и экспертов проверила ледовую площадку прошедшего на прошлых выходных фестиваля «Байкальская миля» близ села Максимиха. Нарушений не выявлено, сообщает минтуризма Бурятии.
Комиссия проверила все локации на Байкале, где проходили мероприятия фестиваля «Байкальская миля». В частности, ледовая площадка и гоночная трасса были тщательно проверены на предмет присутствия следов технических жидкостей и мелкого мусора.
Организаторы фестиваля и волонтеры сразу после окончания мероприятия 7 и 8 марта провели уборку всей территории – разобрали временные конструкции, убрали баннеры, вывезли мобильные туалеты, очистили всю трассу и прилегающую территорию. Также, во время фестиваля 6-7 марта постоянно работал экологический патруль, который обеспечивал чистоту и порядок на всей территории фестиваля.
В состав Общественной комиссии вошли представители экспертного центра «БУРЭКО», экологической организации «Бурятское региональное Объединение по Байкалу», Востсибрегионводхоза и министерства природных ресурсов и экологии Бурятии.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии с 4 по 7 марта проходил международный фестиваль скорости «Байкальская миля-2021». Это ежегодное состязание автогонщиков по установке рекордов скорости на различной мототехнике по льду Байкала. Мероприятие состоялось в Максимихе, и является завершающим этапом мотопробега, стартовавшего 20 февраля из Москвы. В фестивале участвовала самая разнообразная техника: джипы, багги, мотоциклы и трициклы, ретромобили, какие-то самодельные транспортные средства. Зачастую участники прямо на них добирались из самой Москвы.
Напомним, в марте 2019 года на восточном берегу Байкала прошел первый в своем роде фестиваль скорости «Байкальская миля», который теперь стал ежегодным. Именно из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным достижением в истории авто- и мотоспорта. Это испытание и вызов не только для пилотов, но и для разнообразной техники, участвующей в соревнованиях. Основная идея мероприятия – это установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете.
На трех специально оборудованных ледяных трассах протяженностью 1/8 мили и одна миля каждая команда получает возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своей гоночной техники. Судейская комиссия из России и США, участие спортсменов мирового уровня и рекордсменов гонок в Бонневиле, а также стантрайдинг, дрифт, драг-рейсинг, флэт-трек, фристайл мото экстрим – все это ежегодно происходит на одной площадке.
Фото: Туристский информационный центр «Байкал» и минтуризма Бурятии
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