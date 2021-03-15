Следствие просит о помощи: в Улан-Удэ расследуют убийство 2019 года

В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства преступления и разыскиваются его очевидцы



В Улан-Удэ 24 июля 2019 года под трубами теплотрассы на улице Приречная обнаружено тело 22-летнего молодого человека с повреждениями головы. Следственным управлением СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Однако до настоящего времени изобличить лиц, причастных к смерти потерпевшего, не удалось, несмотря на проводимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.



Следствие принимает все меры, направленные на установление полной картины преступления, и просит откликнуться граждан, которым известны любые детали происшествия, сообщили в управлении.



По данным следствия, в ночь на 20 июля 2019 года молодой человек находился в ночном клубе «Z-club» в компании приятелей. Там он повстречал бывшую невесту, после чего в 6 часов 50 минут в раздосадованном состоянии покинул заведение. Спустя 12 минут на улице Лебедева он позвонил с телефона прохожего, а спустя еще два часа местная жительница видела потерпевшего лежащим на грунтовой дороге возле 35-го дома по улице Приречная. Затем днем на этом месте прохожие обнаружили обувь молодого человека и следы крови, а через несколько дней неподалеку найдено его тело.



При выходе из ночного клуба потерпевший был в следующей одежде: футболке коричневого, светло-коричневого, бежевого цветов с надписью «Eighteen» спереди, брюках зеленого цвета, кроссовках черного, красного, белого цветов.



В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Просим всех граждан, кому известны любые обстоятельства происшествия с молодым человеком, изображенным на фотографии, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 21-12-36 (первый отдел по расследованию особо важных дел).



Фото: buryatia.sledcom.ru

