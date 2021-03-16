Бурятия может стать пилотным регионом газификации ДФО

Мишустин поручил проработать варианты использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах
Пилотные проекты газификации дальневосточных регионов могут быть реализованы на территории Бурятии и Забайкальского края. Поручения по проблеме газификации даны председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает минвостокразвития.
Как отметил Михаил Мишустин, необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации. А также - планы развития таких отраслей, как газопереработка и газохимия – производств с высокой добавленной стоимостью.
«Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это – вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях», – сказал премьер.
«Сегодня уровень газификации ДФО практически в три раза ниже среднероссийского. Конечно, здесь есть такие причины, как огромные расстояния, низкая плотность населения. Тем не менее, стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения», – отметил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Необходимо доводить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестиционного проекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения уровня газификации Дальнего Востока», – считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Отметим, у Бурятии пока сохраняются шансы на газификацию с помощью трубопровода Россия-Монголия-КНР. В Улан-Баторе 11 марта успешно завершилась рабочая встреча вице-премьера, главы монгольской рабочей группы по проекту строительства газопровода Сайнбуянгийна Амарсайхана и делегации российского «Газпрома». На встрече принят план деятельности совместной рабочей группы, сообщает МОНЦАМЭ.
Согласно этому плану, разработка технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода должна быть завершена до конца третьего квартала сего года. В связи с этим стороны договорились начать и оптимизировать деятельность специально учрежденной совместной компании.
С принятием плана деятельности обязательства и рабочие направления сторон уточнены, и появилась возможность вывести проект строительства газопровода на новый уровень.
«Поскольку этот проект имеет большое значение для нас, дает возможность быстро развивать экономику страны и стать мостом торгово-экономического сотрудничества между двумя нашими соседними странами, мы готовы активизировать и работать с инициативой, используя свои географические преимущества», - заявил вице-премьер правительства Монголии С.Амарсайхан.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?