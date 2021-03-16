В Бурятии преступность продолжает снижаться, а число убийств расти

Парадоксальная тенденция в криминальной жизни республики сохраняется





В январе–феврале 2021 года в Бурятии зарегистрировано 3 013 преступлений, что на 9,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сократилось число краж (-19%), в том числе с проникновением в квартиры (-25%), разбоев (-33%), грабежей (-30%), мошенничеств (-9%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-25%), изнасилований и покушений на изнасилование (-33%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-12 %).В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+17%), вымогательств (+160%), неправомерных завладений транспортными средствами (+19%), незаконных рубок лесных насаждений (+7,6%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 12,5% и составило 485.Напомним, в 2020 году в Бурятии было зарегистрировано 20 639 преступлений, что на 6,7% меньше, чем в 2019 году. В то же время число убийств в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на 6%.Фото: pixabay.com