МЧС Бурятии незаконно отказало компании в лицензии

На устранение нарушений фирме дали всего 2 дня вместо положенных 15-ти





Прокуратура Бурятии провела проверку по жалобе компании «Протон» на республиканское МЧС. Министерство отказало фирме в выдаче лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Однако, как выяснилось, незаконно.

«Вопреки федеральному закону вместо 15 дней на представление возражений на акт проверки, а также документов, подтверждающих устранение нарушений, соискателю предоставлено лишь 2 дня. Это привело к преждевременному принятию лицензирующим органом решения об отказе в предоставлении лицензии», - сообщили в надзорном ведомстве.Для устранения нарушений прокуратура внесла начальнику ГУ МЧС России по Бурятии представление, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»