В Улан-Удэ «подарок» депутата стал опасен для детей

Построенный на бюджетные деньги объект пришел в полную негодность





В региональное отделение ОНФ в Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ по поводу бездействия управляющей компании и администрации города. Она сообщила, что по ул. Гастелло, 5 детская площадка, построенная несколько лет назад за счёт средств, выделенных депутатом Хурала Игорем Марковцом, находится в плачевном состоянии. Ранее её содержанием некоторое время занималась управляющая компания, однако позже площадка оказалась брошенной и бесхозной.







Сейчас на детской площадке сломано и частично отсутствует металлическое ограждение, из него торчат острые прутья. По этой причине во время игры в футбол и баскетбол детям приходится выбегать за мячом на проезжую часть, где они рискуют попасть под машину. Также поломаны некоторые спортивные снаряды, в целом площадка имеет неэстетичный вид и небезопасна.





Как пояснили активистам ОНФ в Комитете городского хозяйства, данную детскую площадку управляющая компания планирует демонтировать с наступлением тепла. Чиновники также рассказали, что руководство «управляшки» намерено договориться с депутатом по установке нового игрового оборудования взамен демонтированного и по содержанию площадки.





«Ежегодно в ходе работы на своем округе я ставлю несколько общественных объектов, в том числе детские и спортивные площадки. Средств на эти цели депутаты добиваются с большим трудом из бюджета. Поэтому вызывает огорчение ситуация, когда детская площадка оказывается бесхозной и ответственность за ее содержание на себя не берут ни управляющая организация, ни муниципальные власти. У депутатов средств на эти цели нет, нет и полномочий. У управляющих компаний, которые работают открыто, подобных проблем не возникает», - отметил Игорь Марковец.





Сам депутат Игорь Марковец назвал сложившуюся ситуацию неприятной.«Мы направили в прокуратуру Бурятии жалобу на администрацию города и управляющую домом компанию по поводу того, что на территории их ведения и полномочий находится детский объект, представляющий опасность для окружающих. И эта угроза была допущена в связи с бесхозяйственностью и халатностью со стороны муниципальных властей и управляющей компании. Дополнительно направлено письмо в адрес депутата Народного Хурала с просьбой о повторной помощи в установке нового оборудования на этой территории», - сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Дмитрий Замолотских.Фото: ОНФ Бурятии