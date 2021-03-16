В Бурятии перед судом предстанет полицейский, обвиняемый в смертельном ДТП

Не имея прав и будучи пьяным, он катался по городу на служебной машине с приятелем, который в итоге и погиб



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника полиции, обвиняемого в «нарушении лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 11 апреля 2020 года около 23:00в обвиняемый сотрудник ОМВД России по Селенгинскому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления транспортным средством, сел за руль служебного автомобиля марки «Лада Гранта» и вместе со знакомым местным жителем ездил по городу Гусиноозерск. Двигаясь по проезжей части, на одном из участков автодороги, нарушив ряд правил дорожного движения, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с другим автомобилем.



В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся в машине вместе с обвиняемым и не пристегнутый ремнями безопасности, вылетел из салона через разбившееся окно и от полученных повреждений скончался через непродолжительное время в районной больнице. Сам водитель получил минимальные повреждения из-за срабатывания подушки безопасности рулевого управления.



На протяжении предварительного следствия обвиняемый сотрудник полиции не признавал вину и давал показания о том, что за рулем автомобиля находился погибший приятель. Косвенно его версию подтверждали коллеги, с которыми они в этот вечер проводили время. Однако следствием занята принципиальная позиция, показания полицейских подвергнуты объективной проверке, в ходе которой версия обвиняемого опровергнута собранными доказательствами.



В частности, проведен ряд сложных и затратных по времени медико-криминалистических экспертиз, по результатам которых при исследовании телесных повреждений точно установлено расположение обвиняемого и потерпевшего в автомобиле в момент дорожно-транспортного происшествия.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

