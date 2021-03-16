В Улан-Удэ отремонтируют аварийную дорогу

Последний раз улицу Строителей ремонтировали несколько десятков лет назад
В этом году в столице Бурятии отремонтируют разбитый участок дороги в жилом секторе по улице Строителей – от улицы Дорожная до дома №39. Дорогу обновят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Дорога находится в аварийном состоянии, много ям и выбоин. Ремонт на ней проходил несколько десятков лет назад, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.
В ходе ремонта участка протяженностью 350 метров дорожники уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, установят предупреждающие знаки и нанесут дорожную разметку. Кроме этого, на дороге впервые появятся тротуары.
Работы будет проводить ООО «СК Арсенал». На ремонт по результатам торгов выделено около 4,4 млн рублей.
С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Завершить их подрядчик должен до 30 сентября.
Напомним, в этом году в Улан-Удэ будет отремонтировано 25 новых участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство всех объектов выделена сумма в размере 700 млн рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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