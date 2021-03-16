В Улан-Удэ отремонтируют аварийную дорогу

Последний раз улицу Строителей ремонтировали несколько десятков лет назад





В этом году в столице Бурятии отремонтируют разбитый участок дороги в жилом секторе по улице Строителей – от улицы Дорожная до дома №39. Дорогу обновят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Дорога находится в аварийном состоянии, много ям и выбоин. Ремонт на ней проходил несколько десятков лет назад, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.В ходе ремонта участка протяженностью 350 метров дорожники уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, установят предупреждающие знаки и нанесут дорожную разметку. Кроме этого, на дороге впервые появятся тротуары.Работы будет проводить ООО «СК Арсенал». На ремонт по результатам торгов выделено около 4,4 млн рублей.С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Завершить их подрядчик должен до 30 сентября.Напомним, в этом году в Улан-Удэ будет отремонтировано 25 новых участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство всех объектов выделена сумма в размере 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ