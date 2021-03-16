В Бурятии суточный прирост COVID-19 держится в районе 70 случаев

Сейчас лечение от коронавируса проходят в общей сложности 1 257 человек







Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 149. Это на 70 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (18 616) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 743 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 70 новых случаев коронавируса: 55 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 536 человек.



В стационарах получают лечение 666 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 495. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Амбулаторное лечение проходит 591 пациент с COVID-19, наблюдается 149 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 33 149 (+53) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 918 коек, занято – 666, свободно – 252 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1025 человек, с нарастающим итогом – 876 070 человек.





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