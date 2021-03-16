В Улан-Удэ интерьер-центр «Колорит» загрязняет атмосферу

Оценивается возможность его подключения к системе централизованного отопления и консервации котельной



В Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило несколько обращений горожан о задымлении воздуха в Улан-Удэ. По результатам проведенной выездной проверки установлено, что причиной загрязнения атмосферы являются многочисленные нарушения при эксплуатации котельной интерьер-центра «Колорит», расположенного по адресу: улица Гражданская, 19, сообщили в надзорном органе.



Выехавшими на место специалистами зафиксировано, что котельная работает без газоочистного оборудования, что приводит к выбросам газов и повышенной задымленности. Кроме того, предприятием не налажена работа по обращению с отходами: не организована площадка для складирования отходов, договоры на их сбор, транспортировку и утилизацию не заключались, не разработаны паспорта отходов. Вскрыты также и организационные упущения – не вносилась соответствующая плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не осуществлялся производственный контроль.



В целях восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурором в адрес организации внесено представление. Возбуждено и рассматривается шесть дел об административных правонарушениях.



Во исполнение мер прокурорского реагирования предпринимателем принимаются меры к наведению экологического порядка, оценивается возможность подключения интерьер-центра к системе централизованного отопления и консервации котельной.



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