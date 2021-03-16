В Улан-Удэ задержали подозреваемых в кражах в поселке Верхняя Березовка

Два судимых горожанина похищали из домов золотые украшения и гаджеты







В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в кражах в престижном коттеджном поселке Верхняя Березовка. Выявлена причастность фигурантов – улан-удэнцев 30 и 35 лет – к трем фактам хищений имущества (в основном, золотых изделий) из домов. Общий ущерб от их действий составил около 210 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Следствием установлено, что первое преступление ранее неоднократно судимые приятели совершили в середине января. В утреннее время, когда хозяева уже находились на работе, они отжали стеклопакет и вынесли из дома драгоценные украшения и ноутбук с планшетом.



Две других кражи были совершены ими спустя месяц. По аналогичной схеме злоумышленники похитили ювелирные изделия, сотовый телефон и денежные знаки разных стран из жилища новой жертвы. А вечером старший из подозреваемых орудовал уже в другом доме. Прихваченные оттуда золотые украшения он попросил подельника сдать в ломбард.



Отметим, что все похищенное фигурантами имущество сбывалось. Полицейскими частично изъяты драгоценности, а также планшет, который они тоже планировали реализовать.



Подчеркнем, что один из злоумышленников ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы за серию квартирных краж вкупе с кражей в особо крупном размере, освободился в июне 2020 года. Второй, с несовершеннолетнего возраста имевший проблемы с законом, также был судим за имущественные преступления и около пяти лет провел в исправительном учреждении. Оба фигуранта нигде не работают.



Возбуждены уголовные дела, подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии

