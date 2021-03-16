Кто нам устроил собачью жизнь?

В Госдуму внесен законопроект, который де-факто признает вину парламентариев
Три депутата Госдумы внесли в нижнюю палату российского парламента проект поправок к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Их смысл заключается в установлении «приоритета безопасности человека и общества» в подходах к этой проблеме, а вопрос регулирования численности бездомных животных передается в ведение регионам, которые будут решать его, исходя из своей бюджетной обеспеченности. Проект 15 марта размещен в электронной базе данных Госдумы. Пояснительная записка к законопроекту не оставляет сомнений в том, что поводом для него послужили многочисленные нападения бродячих собак на людей в регионах, самыми резонансными из которых стали инциденты в поселке Забайкальский в Улан-Удэ.
ОССВ не удаляет оскал
Положениями действующего федерального закона «регламентируется в отношении животных без владельцев метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Данная процедура удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными», - говорится в записке.
«Через ОСВВ прошло много стран, и данный метод был признан неэффективным, дополнен другими методами. ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду. Даже предварительная вакцинация не даст гарантии того, что через три года (а именно это максимальный срок действия вакцины и формирования устойчивого иммунитета к заболеваниям после вакцинации) данные особи не подвергнутся заболеваниям, переходящим в эпидемию», - поясняют авторы законопроекта.
И далее констатируют: «ОСВВ легализует явление бездомности и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия, как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными. Закрепление программы ОСВВ в качестве приоритетного метода регуляции численности бездомных животных, не имеет под собой научно-практического и правового обоснования и противоречит основным принципам обращения с животными, предусмотренными в статье все того же федерального закона».
Приводится в записке и мировая практика. «По разным источникам, в странах с безвозвратным отловом бездомных собак установленный законом минимальный срок передержки широко варьируется (3 - 60 дней). Кроме того, из этих стран 32 % усыпляют животных, которые не были возвращены хозяевам или не пристроены за время передержки, 6 % умерщвляют всех животных сразу после отлова (не ожидая истечения срока передержки) и 10% стран не разрешают (юридически) умерщвление здоровых бездомных собак, формально требуя долговременного содержания в случае невозможности пристроить животное. Бездомные собаки и кошки могут вести жизнь, «качество» которой крайне низко, поиски корма, конкуренция за ограниченные ресурсы и отсутствие ветеринарного обслуживания приводят к недоеданию, травмам и заболеваниям. Кроме того, бездомные животные представляют существенную угрозу здоровью человека как переносчики болезней. Важно принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с этими животными».
Депутаты признают, что опыт работы муниципалитетов за истекшие два года показал недостаток финансовых ресурсов для выполнения в полном объеме положений федерального закона в части формирования в необходимом количестве приютов для животных, обеспечения приютов специалистами, обеспечения питания для животных и других вопросов. Отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Поэтому законопроектом вводится положение, в соответствии с которым, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных на территории региона.
«Фас» на муниципалитеты?
Иными словами, в Госдуме, все-таки, признали то, за что совсем недавно отдельные думцы хотели распять мэрию Улан-Удэ на крыльце Генпрокуратуры. Помните? Именно в нее обратился глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов. Он раскритиковал предложение мэрии Улан-Удэ о приостановке действий отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск».
- Какие еще законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действие Конституции там тоже нужно приостановить? – заявил «Известиям» Владимир Бурматов.
Депутат Госдумы расценил это как попытку «прикрыть бездействие» в связи с тем, что не были построены приюты для бездомных животных. «Если у них собаки стали нападать на людей, наказывать нужно муниципальных чиновников», — подчеркнул Владимир Бурматов.
А в новогодние праздники граждане из разных регионов обращались в Госдуму с просьбой проверить факты жестокого обращения с бездомными животными. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на Комитет по экологии и охране окружающей среды.
«Известия» выяснили у зоозащитных организаций, какие регионы являются антилидерами в несоблюдении закона об ответственном обращении с животными. «В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы назвали Бурятию и Якутию», - говорится в материале.
- В Бурятии в декабре 2020 года, после того как в Улан-Удэ собаки покусали девушку, объявили карантин по бешенству. И под этим предлогом сейчас там ведется зачистка животных. В свое время ту же причину называли и в Якутии, — заявила замруководителя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова.
В начале прошлого года страна была оснащена приютами для бездомных животных на 25%. Сейчас их количество возросло примерно до 30%, рассказал Владимир Бурматов, депутат Госдумы.
По его словам, ситуация практически не меняется с момента принятия закона об ответственном обращении с животными № 498-ФЗ. Если в городе нет приютов, собаки сбиваются в стаи, бегают по улицам, порой нападают на людей. Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон, начинают их отстрел, подчеркнул парламентарий. По его мнению, (это уже в интервью «Парламентской газете»), чтобы сократить число нападений в разы, нужно добиться строительства приютов в каждом крупном муниципалитете, но мешает этому игнорирование требований закона об ответственном обращении с животными в некоторых регионах. В целом же парламентарий склоняется к тому, чтобы и дальше совершенствовать упомянутый закон.
«Мы настроены добиться того, чтобы регионы исполняли закон. Когда мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку, ведомство предоставило несколько тысяч актов и предписаний. Возбуждено 23 уголовных дела по факту нарушения законодательства об ответственном обращении с животными. Вообще, я считаю, что в каждом случае нападения бездомного животного Генпрокуратура должна инициировать проверку в отношении муниципального чиновника, в полномочиях которого — регулирование численности безнадзорных животных», - подчеркнул парламентарий.
Отели и рестораны для собак
Какой же ясной и беспроблемной кажется жизнь провинции из Москвы! Оказывается, нам в глуши осталось понастроить собачьих приютов, чтобы не раздражать первопрестольную своей кровожадностью и не заставлять столичных политиков беспокоить Генпрокуратуру по пустякам. Но на это нужны будут деньги – более 2,4 млрд рублей, как посчитал другой депутат Госдумы – Николай Валуев. В отличие от г-на Бурматова знаменитый спортсмен реально смотрит на вещи. А ведь муниципалитеты лишь недавно с трудом нашли средства по минимуму на горячие обеды для школьников. Не решена проблема с сиротским жильем – тысячи в очереди. Не будем поминать грязный воздух и иные прелести муниципального быта. В первую очередь - все для собак!
Бурю возмущения вызвала у читателей «Номер один» публикация пресс-релиза Россельхознадзора, который, проверив собачьи приюты, вскрыл в них нарушения – собак кормили просроченной крупой: «Слов не хватает нормальных, чтобы выразить все негодование. Собак плохо кормят. Кого только ни садят на шею народа»; «Срочно построить комбинат питания для собак! А детки в школах не баре - погодят!»; «У нас люди жрут хуже собак и ничего..»; «Может, с ресторанов привозить им еду на заказ».
В самом деле – если объедки, то только из ресторанов, если крупу, то первый сорт. Специалисты из Россельхознадзора, видимо, забыли, чем кормят домашних собак: «задумавшийся» в холодильнике супчик, позавчерашняя каша и т.п. Однако иллюстрация абсурда, начинающего формироваться вокруг проблемы бездомных псов, очень яркая.
Не будем далее поминать публиковавшиеся везде комментарии специалистов-кинологов о том, что бездомные собаки очень быстро дичают и живут на улице уже по законам звериной стаи, защищая свои территории, нападая на чужаков или людей, в которых видят угрозу. Правда, почему-то в основном на детей, женщин и бабушек. Видимо, в мужчинах чувствуют силу отбиться.
… Так что законопроект, внесенный тремя депутатами очень актуален для регионов. Вряд ли, он будет проходить легко. Во-первых, зоозащитное «лобби» очень активно и влиятельно, в том числе в Госдуме. Во-вторых, он дает ясный ответ на вопрос – кто виноват в нынешней ситуации. И это явно не муниципалитеты, исполнявшие действующий федеральный закон. А те, кто этот закон принимал без оглядки на российские реалии. Иными словами – Госдума, и Совет Федерации, позже утвердивший его.
В суд вот только пострадавшим на них не подать, там мудрость коллективная.
Фото: pixabay.com
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