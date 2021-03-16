В Улан-Удэ жестоко избитый подростками журналист скоро выйдет на работу

Сейчас Владимир Жаров продолжает лечение дома
Жестоко избитый тремя подростками корреспондент ГТРК «Бурятия» Владимир Жаров планирует уже в апреле выйти на работу. Об этом журналист сообщил друзьям в соцсетях.
«Выбираюсь. До 31 продлили вынужденный отдых, ну а потом за дела», - написал он.
Напомним, вечером 30 января возле подъезда одного из домов на улице Ключевской в Улан-Удэ трое 17-летних подростков жестоко избили и ограбили 62-летнего Владимира Жарова. Журналиста ударили металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него телефон и другие вещи, с которыми скрылись.
Подростков быстро задержали. Они во всем сознались и рассказали об обстоятельствах нападения. Им предъявили обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Сам пострадавший сначала проходил лечение в больнице, а затем дома.
«Выписали домой, намного лучше стало. Пока лежу, слабость. Улучшения есть, уже не испытываю сильных головных болей. С понедельника в поликлинику и ещё какое-то время дома пробуду», - сообщал Владимир Жаров месяц назад.
Фото: с личной страницы Владимира Жарова в фейсбуке
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