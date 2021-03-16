16.03.2021
В КНР уволили подравшихся в полете пилота и стюарда

В КНР уволили подравшихся в полете пилота и стюарда

Авиакомпания Donghai Airlines навсегда отстранила их от занимаемых  должностей

Базирующаяся в городе Шэньчжэнь (КНР) авиакомпания Donghai Airlines заявила, что навсегда отстранила от занимаемых должностей пилота и стюарда, а их правонарушение будет рассмотрено в соответствии с законом, сообщает Синьхуа.

Согласно предыдущим сообщениям, во время совершения внутреннего рейса 20 февраля пилот и стюард поссорились и ударили друг друга, в результате чего оба получили травмы.

Кроме того, были применены различные меры наказания в отношении четырех руководителей компании и 11 менеджеров среднего звена, такие как увольнение и критика внутри компании, говорится в сообщении Donghai Airlines.

Фото: pixabay.com
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