Жители Улан-Удэ продолжают нарушать «антиковидные» меры

Горожане перестали серьёзно относиться к коронавирусу, констатируют власти





В столице Бурятии продолжаются рейды мобильных групп по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований в организациях торговли, общепита, общественных местах и на транспорте.

За три дня 11, 12 и 15 марта в ходе рейдов составлено 22 административных протокола за нарушение требований указа главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавируса».- К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией и её распространением остаётся достаточно напряженной. В начале месяца были приняты определенные послабления, и количество мобильных групп было сокращено. Но что мы видим: люди перестали серьёзно относиться к коронавирусу, перестали носить маски в общественных местах, дезинфицировать помещения, хотя соблюдение этих требований – это единственная мера, предотвращающая заражение, - отметил начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.Типичные нарушения, выявляемые в ходе рейдовых мероприятий, это отсутствие или неправильное ношение масок в транспорте и общественных местах, нарушение ведения журналов термометрии сотрудников и дезинфекции помещений. Нарушения зафиксированы в ТЦ «Уют» на Ботанической, ТЦ «Сагаан морин», ТРЦ «Мёд», на рынке «Тумэр Морин», в кафе «Макбургерс» на Куйбышева, универмаге «Центральный», фотоателье на Ленина и других торговых точках. Проверено 64 транспортных средства и около 500 пассажиров – нарушения выявлены в маршрутных автобусах №2, №15 и №56.- С 10 марта по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова увеличено количество мобильных групп. На сегодняшний день в каждом районе действуют по три мобильные группы, а также группа по транспорту и группа по торговле – всего 11 мобильных групп, которые ежедневно выявляют до 10 административных правонарушений. Напоминаем, что ситуация с коронавирусом остаётся такой же сложной и важно соблюдать все ограничительные меры по нераспространению коронавируса, - подчеркнул Михаил Слепнев.Рейды мобильных групп проводятся в столице Бурятии с 10 апреля 2020 года. За весь период составлено 1328 административных протоколов, из них: 1205 - на физических лиц и 123 - на юридических лиц (ИП).Фото: мэрия Улан-Удэ