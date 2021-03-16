В Бурятии готовятся к лесным пожарам

В республике на авиамониторинг лесных пожаров дополнительно направят более 15 млн рублей



Дополнительное финансирование из республиканского бюджета в размере 15,1 миллиона рублей направят на мониторинг лесных пожарных в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В пожароопасный сезон при пятом, высоком, классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее трех раз в день. Увеличение кратности авиационного мониторинга позволит более оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации», - отметил первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Всего из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров Бурятии в этом году выделено 394 миллионов рублей, 117,7 миллиона из них – на авиамониторинг.



В рамках подготовки к пожароопасному сезону сводный план тушения лесных пожаров в республике проходит последние этапы согласования, сотрудники лесхозов приводят в порядок технику и оборудование, готовность которой покажут итоги смотров и командно-штабных учений, а в конце марта планируются профилактические мероприятия. Лесники проложат и очистят более 2 тысяч километров минерализованных полос, которые в случае лесного пожара не дадут огню распространиться. Также сотрудники лесхозов проведут противопожарные выжигания, установят аншлаги и баннеры.



«В прошлом году первые пожары были уже в начале апреля. В части районах снежный покров незначительный, весна ожидается теплой. Необходимо очень хорошо подготовиться и встретить пожароопасный сезон достойно. Сейчас подготовка идет, уверен, готовность будет высокая», - подчеркнул зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.



Фото: egov-buryatia.ru

