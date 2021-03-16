16.03.2021
Сергей Матвеев назначен министром природных ресурсов и экологии Бурятии

Сергей Матвеев назначен министром природных ресурсов и экологии Бурятии

Он работал президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Сергея Матвеева министром природных ресурсов и экологии, членом правительства республики, сообщили в его пресс-службе.

Сергей Александрович Матвеев родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Физик. Преподаватель физики».

Трудовой путь начал инженером по компьютерной технике пресс-службы президента и правительства  Бурятии. В 2009 году Сергей Матвеев возглавил ООО «ИТ-МС».  С 2016 года работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект».

В 2019 году занимал должность директора по стратегическому развитию ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области. С 2020 года был президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока.

Фото: egov-buryatia.ru

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