Сергей Матвеев назначен министром природных ресурсов и экологии Бурятии

Он работал президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Сергея Матвеева министром природных ресурсов и экологии, членом правительства республики, сообщили в его пресс-службе.



Сергей Александрович Матвеев родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Физик. Преподаватель физики».



Трудовой путь начал инженером по компьютерной технике пресс-службы президента и правительства Бурятии. В 2009 году Сергей Матвеев возглавил ООО «ИТ-МС». С 2016 года работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект».



В 2019 году занимал должность директора по стратегическому развитию ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области. С 2020 года был президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока.



Фото: egov-buryatia.ru



