В Иркутске депутат гордумы подозревается в уклонении от уплаты налогов

Сумма невыплаченных налогов с муниципальных контрактов превышает 26 миллионов рублей



В Приангарье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании, выполняющей работы по благоустройству территорий и очистке дорог на территории областного центра, подозреваемого «уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором организации, которая с 2017-го по 2019-й год являлась основным подрядчиком администрации Иркутска по выполнению услуг, связанных с благоустройством городской территории, ремонтом и уборкой дорог города, работая по муниципальным заказам, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации за указанный период на сумму более 26 млн рублей.



Подозреваемый внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 14 фирмами, которые якобы привлекались им для оказания услуг по уборке дорог, в том числе от снега, благоустройству территорий, а также выполнения ремонтных работ на дорогах города. Фактически эти организации работ не выполняли и услуг не оказывали, денежные средства, перечисленные на их банковские счета впоследствии обналичивались.



Следователями СК России установлено, что с 2019 года подозреваемый является депутатом гордумы Иркутска.



В настоящее время следователями СК России совместно с полицией проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В офисе организации следователями проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: СКР





