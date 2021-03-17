В Бурятии распущен Совет депутатов поселения «Северомуйское»

Глава республики подписал закон об этом, принятый Народным Хуралом после решений судов







Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал закон о роспуске Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Северомуйское». Документ размещен на официальном портале нормативных актов республики.



Закон принят Народным Хуралом Бурятии 25 февраля нынешнего года в соответствии нормами федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании вступив¬шего в силу решения Муйского районного суда от 16 ноября 2020 года. По иску прокуратуры суд установил факт непроведения правомочным составом Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Севе¬ромуйское» правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд.







Фото: muyka.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал закон о роспуске Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Северомуйское». Документ размещен на официальном портале нормативных актов республики.Закон принят Народным Хуралом Бурятии 25 февраля нынешнего года в соответствии нормами федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании вступив¬шего в силу решения Муйского районного суда от 16 ноября 2020 года. По иску прокуратуры суд установил факт непроведения правомочным составом Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Севе¬ромуйское» правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд. Как сообщал «Номер один» , никто из восьми депутатов Совета не пришел на суд, чтобы как-то объяснить, почему народные избранники столь длительное время не собирались на заседания. А конфликт депутатов поселения «Северомуйское» с прокуратурой длился уже давно.Фото: muyka.ru