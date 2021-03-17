«Единая Россия» защитила бродячих собак от людей

Партия отозвала законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных, назвав его «живодёрским»









Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу группы депутатов живодёрской и осудил подобные методы обращения с животными. Он отметил, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством думской фракции партии и поблагодарил за активную позицию всех высказавшихся против инициативы.



Напомним, в понедельник депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в нижнюю палату законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных, находящихся в приютах. В документе уточняется, что процедура регулирования численности животных без владельцев «производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Тогда же первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев отметил, что законопроект не проходил через экспертно-консультативные советы и координационный совет фракции по законотворческой деятельности, фракция не будет его поддерживать.







«ОСВВ легализует явление бездомности и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными», - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



Мы предполагали, что законопроект, внесенный тремя депутатами и очень актуальный для регионов, вряд ли, будет проходить легко. «Во-первых, зоозащитное «лобби» очень активно и влиятельно, в том числе в Госдуме. Во-вторых, он дает ясный ответ на вопрос – кто виноват в нынешней ситуации. И это явно не муниципалитеты, исполнявшие действующий федеральный закон. А те, кто этот закон принимал без оглядки на российские реалии. Иными словами – Госдума, и Совет Федерации, позже утвердивший его».



Однако трудно было предположить, что с законопроектом, который мог защитить людей от бродячих псов, расправятся так быстро. Во имя защиты собак.



Фото: ulan-ude-info.ru Группа депутатов «Единой России» отозвала законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию, сообщает сайт «ЕР».Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу группы депутатов живодёрской и осудил подобные методы обращения с животными. Он отметил, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством думской фракции партии и поблагодарил за активную позицию всех высказавшихся против инициативы.Напомним, в понедельник депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в нижнюю палату законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных, находящихся в приютах. В документе уточняется, что процедура регулирования численности животных без владельцев «производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Тогда же первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев отметил, что законопроект не проходил через экспертно-консультативные советы и координационный совет фракции по законотворческой деятельности, фракция не будет его поддерживать. Как сообщал «Номер один» , авторы законопроекта аргументировали инициативу тем, что так называемый метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск - сам по себе признан неэффективным во многих странах мира, и выпущенные на улицу после стерилизации и вакцинации животные продолжают представлять опасность для общества.«ОСВВ легализует явление бездомности и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными», - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.Мы предполагали, что законопроект, внесенный тремя депутатами и очень актуальный для регионов, вряд ли, будет проходить легко. «Во-первых, зоозащитное «лобби» очень активно и влиятельно, в том числе в Госдуме. Во-вторых, он дает ясный ответ на вопрос – кто виноват в нынешней ситуации. И это явно не муниципалитеты, исполнявшие действующий федеральный закон. А те, кто этот закон принимал без оглядки на российские реалии. Иными словами – Госдума, и Совет Федерации, позже утвердивший его».Однако трудно было предположить, что с законопроектом, который мог защитить людей от бродячих псов, расправятся так быстро. Во имя защиты собак.Фото: ulan-ude-info.ru