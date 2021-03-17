Дело об инциденте в Алтачейском заказнике вошло в число резонансных на уровне России

Руководитель Следственного управления СКР по Бурятии доложил главе ведомства о ходе расследования
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи, в котором приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов, а также образовательных организаций СК России.
Темой совещания стали вопросы работы территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с молодыми следователями. Первоначально Александр Бастрыкин заслушал ход расследования ряда резонансных уголовных дел, сообщает сайт Следственного комитета.
Руководителем следственного управления СК России по Бурятии главе ведомства было доложено о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после произошедшего в октябре 2020 года инцидента в Алтачейском заказнике, расположенном в Мухоршибирском районе республики. Александр Бастрыкин в рамках переданных для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России уголовных дел еще раз обратил внимание своих подчиненных на необходимость провести объективное, тщательное и всестороннее расследование.
Как сообщал «Номер один», по данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где в ходе незаконной охоты отстрелили двух косуль. На обратном пути в лесном массиве их задержала группа государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. Действия лиц, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 258 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную охоту.
Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ).
- С учетом того, что лица, которые вели незаконную охоту, дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий, и имеются основания полагать, что данные показания являются предвзятыми, председатель Следственного комитета поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования, - информировало Следственное управление СКР по Бурятии.
Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам.
Напомним, с просьбой взять под личный контроль дело по обвинению в превышении полномочий участковым государственным инспектором Сергеем Красиковым к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился коллектив Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
Фото: sledcom.ru
Темой совещания стали вопросы работы территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с молодыми следователями. Первоначально Александр Бастрыкин заслушал ход расследования ряда резонансных уголовных дел, сообщает сайт Следственного комитета.
Руководителем следственного управления СК России по Бурятии главе ведомства было доложено о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после произошедшего в октябре 2020 года инцидента в Алтачейском заказнике, расположенном в Мухоршибирском районе республики. Александр Бастрыкин в рамках переданных для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России уголовных дел еще раз обратил внимание своих подчиненных на необходимость провести объективное, тщательное и всестороннее расследование.
Как сообщал «Номер один», по данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где в ходе незаконной охоты отстрелили двух косуль. На обратном пути в лесном массиве их задержала группа государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. Действия лиц, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 258 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную охоту.
Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ).
- С учетом того, что лица, которые вели незаконную охоту, дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий, и имеются основания полагать, что данные показания являются предвзятыми, председатель Следственного комитета поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования, - информировало Следственное управление СКР по Бурятии.
Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам.
Напомним, с просьбой взять под личный контроль дело по обвинению в превышении полномочий участковым государственным инспектором Сергеем Красиковым к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился коллектив Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
Фото: sledcom.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?