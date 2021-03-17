Всероссийский институт коневодства исследует геном бурятской лошади

ВНИИ коневодства и Госплемслужба Бурятии заключат соглашение о дальнейшем сотрудничестве
Всероссийским институтом коневодства в целях установления чистопородности бурятский лошадей взяты более 30 образцов анализов с последующим направлением во ВНИИ коневодства для ДНК-исследования генофонда лошадей. Результаты будут известны не ранее, чем через три месяца, сообщила пресс-служба минсельхозпрода республики.
«Бурятская порода лошадей по выносливости превосходит лошадей культурных пород, так как веками адаптирована к нашим экстремальным природно- климатическим условиям. При малозатратном круглогодичном пастбищном содержании эта лошадь незаменима, она обладает высокой выживаемостью в дикой природе, способна преодолевать большие расстояния, зимой из-под снега добывает себе корм, обладает хорошей мясной продуктивностью»,- рассказал руководитель Государственной племенной службы Бурятии Далай Галсанов.
В ходе рабочего совещания рассмотрены вопросы проведения совместных работ с ВНИИ коневодства в области зоотехнии, генетики, селекции, рационального использования генетических ресурсов коневодства Бурятии в целях сохранения бурятской породы лошадей.
«Племенная служба Бурятия активно предпринимает меры для сохранения и развития табунного коневодства в регионе. Специалисты республики будут участвовать в разработке оценки промеров и экстерьера бурятской лошади, в сборе генетического материала», - отметил директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Александр Зайцев.
Стороны договорились о подписании соглашения между ВНИИ коневодства и Госплемслужбой Бурятии о дальнейшем сотрудничестве в области селекционно-племенной работы по развитию коневодства и повышения квалификации специалистов сельхозорганизаций. Предполагается обмен опытом научной деятельности и материалами исследований, методическое сопровождение при подготовке проектов, хоздоговорные работы по бурятской породе лошадей.
Как сообщал «Номер один», ранее ульдургинский скакун 2016 года рождения Жаа зээрдэ бурятской породы стал чемпионом виртуальной выставки «Краса аборигенов-2020», которую в формате он-лайн провел оргкомитет международной выставки «Иппосфера» (крупнейшего в России и СНГ конного события) и ВНИИ коневодства.
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
«Бурятская порода лошадей по выносливости превосходит лошадей культурных пород, так как веками адаптирована к нашим экстремальным природно- климатическим условиям. При малозатратном круглогодичном пастбищном содержании эта лошадь незаменима, она обладает высокой выживаемостью в дикой природе, способна преодолевать большие расстояния, зимой из-под снега добывает себе корм, обладает хорошей мясной продуктивностью»,- рассказал руководитель Государственной племенной службы Бурятии Далай Галсанов.
В ходе рабочего совещания рассмотрены вопросы проведения совместных работ с ВНИИ коневодства в области зоотехнии, генетики, селекции, рационального использования генетических ресурсов коневодства Бурятии в целях сохранения бурятской породы лошадей.
«Племенная служба Бурятия активно предпринимает меры для сохранения и развития табунного коневодства в регионе. Специалисты республики будут участвовать в разработке оценки промеров и экстерьера бурятской лошади, в сборе генетического материала», - отметил директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Александр Зайцев.
Стороны договорились о подписании соглашения между ВНИИ коневодства и Госплемслужбой Бурятии о дальнейшем сотрудничестве в области селекционно-племенной работы по развитию коневодства и повышения квалификации специалистов сельхозорганизаций. Предполагается обмен опытом научной деятельности и материалами исследований, методическое сопровождение при подготовке проектов, хоздоговорные работы по бурятской породе лошадей.
Как сообщал «Номер один», ранее ульдургинский скакун 2016 года рождения Жаа зээрдэ бурятской породы стал чемпионом виртуальной выставки «Краса аборигенов-2020», которую в формате он-лайн провел оргкомитет международной выставки «Иппосфера» (крупнейшего в России и СНГ конного события) и ВНИИ коневодства.
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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