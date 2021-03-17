В Улан-Удэ отремонтируют дорогу в поселке Исток

Последний ремонт на улице Природная делали много лет назад



В этом году в столице Бурятии отремонтируют дорогу по улице Природная в поселке Исток. Ремонт запланирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.



Дорожники отремонтируют участок протяженностью 570 метров, который начинается у остановки «магазин «Солнышко» и заканчивается возле детского сада «Колобок».



- Последний ремонт на этой дороге проводился много лет назад. Сейчас она в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин, ям и выбоин, - сообщил начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.



В ходе ремонта подрядная организация «Доринвест» заменит старый асфальт и построит тротуары. Также специалисты установят предупреждающие знаки и нанесут разметку.



На ремонт выделено около 4,7 млн рублей. Дорожники приступят к работам при наступлении благоприятных погодных условий и планируют завершить их до 30 сентября 2021 года.



Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. Нацпроект разработан Минтрансом России по указу президента России Владимира Путина. В 2021 году в рамках нацпроекта в городе отремонтируют 25 участков дорог протяженностью 30 км.



Фото: мэрия Улан-Удэ