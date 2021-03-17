Жители Бурятии массово пошли на банкротство

Количество поданных заявлений о несостоятельности резко возросло





Тот факт, что пандемия больно ударит по кошелькам жителей республики, был очевиден изначально. Это лишь отголосок общеэкономических последствий коронавируса. Однако отголосок очень болезненный. О том, как обстоит финансовая ситуация у населения Бурятии, говорят цифры: например, количество заявлений о банкротстве физических лиц за последний год заметно подскочило.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к сайту арбитражного суда республики. Глас Фемиды поведал нам следующее: с марта 2019 года по март 2020 года (то есть в предпандемийный период) количество зарегистрированных дел о банкротстве составило более 700. Из них около 500 дел (примерно две трети) - банкротство физлиц.В период, на который пришлась атака коронавируса (март 2020 – март 2021), количество банкротств в целом выросло, но ненамного – до 838 зарегистрированных заявлений. Однако доля физических лиц на этот раз составила почти 90%, или более 750 заявлений.Таким образом, мы имеем рост зарегистрированных дел о банкротстве физлиц сразу на несколько сотен за год.К слову, количество дел о несостоятельности юридических лиц (предприятий, учреждений и пр.) заметно упало. Но радоваться рано: ведь в прошлом году действовал почти полугодовой мораторий на банкротства «юриков», пострадавших от пандемии. Думается, в этом году бизнес будет наверстывать упущенное, отправляясь в закат. Ведь экономическая ситуация лучше не стала, а мораториев больше никаких нет.Но вернемся к банкротству физических лиц. Это относительно молодая процедура, законодательно введена лишь несколько лет назад. По сути, как уже писал «Номер один», это способ избавиться от накопившихся долгов. То есть когда банки начинают на наседать, а вам нечем им заплатить, идете в суд, показываете документы, подтверждающие наличие просроченного долга и невозможность его погасить.Суд вводит процедуру, назначает финансового управляющего, который продает ваше имущество (если есть), покрывает долги деньгами с ваших банковских счетов (если есть), после чего официально получаете статус «банкрот». С этого момента вы никому ничего не должны.В итоге банкрот не может снова пройти ту же процедуру в течение пятилетнего срока после продажи имущества и в течение восьми лет после закрытия всех долгов. После признания банкротом человек не сможет занимать руководящие должности на протяжении трех лет, то есть быть гендиректором, числиться в совете директоров организации. В течение пяти лет нельзя открывать ИП. А также запрещено скрывать факт пройденного банкротства и брать на себя новые обязательства по займам без предварительного уведомления кредитной организации.Очевидно, что для большинства граждан такие последствия не так уж и страшны. Потому жители Бурятии и пытаются использовать процедуру как способ заработка. Первопроходцем в этом деле стал пенсионер из Гусиноозерска, взявший 37 кредитов на 1,5 млн рублей и отправившийся на банкротство. После, как мы уже писали, в судах стали все чаще рассматриваться банкротные дела людей, кто набрал кредитов, а платить по ним не смог (или не захотел).Но большая часть таких дел, думается, все же не способ заработать, а вынужденная мера. На этот путь людей толкает финансовая безысходность. Ведь экономическая ситуация в Бурятии и так была нерадостная, а в условиях пандемии стала и вовсе угрожающей.Наглядно: в очередном рейтинге качества жизни населения в российских регионах Бурятия упала с 77-го на 81-е место. Как отмечали авторы исследования, значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки - меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.При расчете проводился анализ 70 показателей, объединенных в 11 групп и характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития и развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Однако низкое качество жизни само по себе не может стать причиной банкротства. И здесь нам поможет другой рейтинг, рассказывающий о закредитованности населения в регионах страны.Еще несколько лет назад Бурятия была в этом рейтинге на первых местах. Сейчас все иначе: то ли в других регионах стали брать больше кредитов, то ли введенный механизм банкротства физлиц дал свои результаты. То ли банки прекратили выдавать любому желающему кредиты, учитывая уровень невозвратных долгов в республике.Сегодня Бурятия занимает 48-е место в рейтинге закредитованности. При этом объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя составил 246,6 тыс. рублей. Что, согласитесь, немало.Если же обратиться к официальной статистике, характеризующей уровень жизни населения Бурятии, то здесь вроде как все хорошо. Как бы парадоксально это звучало.Так, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году составила 41,7 тыс. рублей против 39 тысяч в 2019 году. Денежные доходы на душу населения, правда, упали и за четвертый квартал прошлого года составили 28,5 тыс. рублей.Впрочем, статистика – наука сложная и не всегда отражает реального положения дел большинства жителей республики.Таким образом, учитывая, что пандемия еще нескоро отпустит горло бурятской экономики, вал банкротств физлиц, скорее всего, продолжится. Но теперь к ним присоединятся и банкротства предприятий. В общем, работы у арбитражных судей много и расслабиться у них получится очень нескоро.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com