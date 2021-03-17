Ситуация с COVID-19 в Бурятии остается без подвижек

В республике за сутки заболели 70 человек, выздоровели – более 90



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 219. Это на 70 случаев больше, чем было во вторник, 54% (18 662) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 746 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 70 новых случаев коронавируса: 54 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 343 человек.



В стационарах получают лечение 653 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.



Амбулаторное лечение проходят 580 пациентов с COVID-19, наблюдается 166 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 33 240 (+91) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 918 коек, занято – 653, свободно – 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2020 человек, с нарастающим итогом – 878 090 человек.



Фото: pixabay.com

