17.03.2021
Ситуация с COVID-19 в Бурятии остается без подвижек

Ситуация с COVID-19 в Бурятии остается без подвижек

В республике за сутки заболели 70 человек, выздоровели – более 90  

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 219. Это на 70 случаев больше, чем было во вторник, 54% (18 662) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 746  человек,  трое -  за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 70 новых случаев коронавируса: 54 человека  обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2 343 человек.

В стационарах получают лечение 653 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.

Амбулаторное лечение проходят 580 пациентов с COVID-19, наблюдается 166 человек.

Всего выздоровели от коронавируса  33 240 (+91) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 918 коек, занято – 653, свободно – 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,1%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от  2020 человек, с нарастающим итогом – 878 090 человек.              

Фото: pixabay.com
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