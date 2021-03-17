В Улан-Удэ разбираются с черным дымом от котельной «Юго-Западная»

Мэр города Игорь Шутенков поручил это ТГК-14 и администрации Октябрьского района



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил ресурсоснабжающей организации и администрации Октябрьского района выяснить причины черного дыма от котельной «Юго-Западная», сообщила пресс-служба городской адмиистрации.



«Кратковременно наблюдалось потемнение факела дымоходной трубы на котельной «Юго-Западная». В это время с учетом изменений нагрузки мы выполняли переход по котлам, отработали в штатном режиме, отклонений от параметров не наблюдалось», - рассказал директор филиала ТГК-14 Андрей Соболев.



Мэр потребовал более тщательно подойти к вопросу и проконтролировать ситуацию.



«Черный дым стелется, а вы говорите, отклонений от параметров нет. Что это за параметры такие? Значит, переход с одного котла на другой надо сделать более плавным, чтобы нагрузка не увеличивалась резко. Прошу взять на контроль. С персоналом проводите мероприятия, если такое будет повторяться, будем принимать меры», - сказал Игорь Шутенков.



Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков также добавил, что в ТГК-14 направлено письмо для проведения расследования. Также письмо с фото- и видеофиксацией отправлено в природоохранную прокуратуру.



Фото: ulan-ude-info.ru

