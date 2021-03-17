Дальневосточные сироты получают жилье с помощью прокуратуры

Чиновники не спешат выделять нуждающимся положенные по закону квартиры





В субъектах Дальневосточного федерального округа по требованию прокуратуры восстановлены жилищные права граждан, в том числе социально незащищенных категорий.

Так, после личного приема у заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина жители Долинского района Сахалинской области, проживающие в ветхом многоквартирном жилом доме в селе Сосновка, обеспечены жильём.«Многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов определен на 1 октября 2020 года, но впоследствии в нарушение требований закона продлен органом местного самоуправления до 1 февраля 2023 года. После принятых мер прокурорского реагирования заявителям предоставлены благоустроенные жилые помещения взамен аварийных», - рассказали в прокуратуре.В связи с длительным необеспечением жильем сирот прокуроры принимают меры, направленные на восстановление их прав в судебном порядке.В ходе исполнения решений судов предоставлены жилые помещения 10 нуждающимся сиротам в Чукотском автономном округе, Бурятии и Амурской области. Жительнице поселка Усть-Майя Республики Саха (Якутия), обратившейся за защитой своих прав в прокуратуру, взамен непригодного жилья, выделена квартира, отвечающая установленным требованиям.В Приморье в результате вмешательства прокуратуры мать несовершеннолетнего ребенкаоформила приобретенную с использованием материнского капитала квартиру в общую долевую собственность.Фото: pixabay.com