В Улан-Удэ омбудсмен помог дочке погибшего военнослужащего получить место в детсаду

Сначала вдову поставили в общую очередь, несмотря на право внеочередного зачисления ребенка



Детский омбудсмен Бурятии приняла одинокую маму трехлетней девочки, которая просила перевода ребенка в льготную очередь и предоставления места в детском саду в Улан-Удэ.



Как показала проверка, супруг заявительницы, являясь военнослужащим, погиб летом 2019 года в Забайкальском крае при выполнении служебных обязанностей. В августе 2020 года женщина, уже являясь вдовой военнослужащего, обратилась с заявлением об обеспечении ее ребенка местом в детсаду, однако была поставлена в очередь на общих условиях.



Уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина обратилась в Комитет по образованию администрации Улан-Удэ, приложив документы, подтверждающие право жены погибшего военнослужащего на внеочередное зачисление ее ребенка в детский сад.



Комитет по образованию перевел в льготную категорию в очереди от первоначальной даты постановки на учет (как ребенок граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан). Сейчас девочке предоставлено место в детском саду города сообщила пресс-служба омбудсмена.



Фото: egov-buryatia.ru



