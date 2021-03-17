Две жительницы Монголии хотят обеспечить страну мылом

Девиз проекта: «Сделано монгольскими женщинами с использованием монгольского масла»



В Монголии стартовал проект, цель которого - удовлетворить 50% внутреннего спроса на мыло. Компания «Mongol Made», основанная Б.Пунсалмаа и Б.Солонго, стремится создать в 21 аймаке и девяти районах Монголии 100 мастерских по производству мыла. И первая мастерская уже готова к работе, сообщает МОНЦАМЭ.



В первую очередь будут выставлены на продажу три вида мыла «Mongol Made» с девизом «Сделано монгольскими женщинами с использованием монгольского масла» по цене не выше 1000 тугриков (25,6 рубля).



Основатели компании также стремятся через год превратить общество с ограниченной ответственностью «Mongol Made» в акционерное общество при поддержке 50 женщин-лидеров, которые имеют влияние на общество и экономику страны. Это может оказать значительное влияние на ее рост как крупной национальной компании, - отметили учредители.



Вскоре начнется набор персонала для работы над проектом «Mongol Made».



Фото: montsame.mn

