17.03.2021
В Селенгинском районе Бурятии продлили антиковидные ограничения

В Селенгинском районе Бурятии продлили антиковидные ограничения

Ситуация с коронавирусом в районе пока остается напряженной

17 марта на заседании Республиканского оперативного штаба принято решение на неделю продлить комплекс ограничительных мер в Селенгинском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, показатели заболеваемости коронавирусом там превышают средний уровень по республике в три раза. Эпидемиологическая служба и учреждения здравоохранения продолжают работу по стабилизации ситуации.

Напомним, в связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусной инфекции на территории района с 4 марта приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и допобразования.

Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного исследования на COVID-19.

Во всех организациях и предприятиях района усилены противоэпидемические мероприятия. Работают мобильные группы для контроля профилактических мер.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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