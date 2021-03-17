В Селенгинском районе Бурятии продлили антиковидные ограничения

Ситуация с коронавирусом в районе пока остается напряженной





17 марта на заседании Республиканского оперативного штаба принято решение на неделю продлить комплекс ограничительных мер в Селенгинском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, показатели заболеваемости коронавирусом там превышают средний уровень по республике в три раза. Эпидемиологическая служба и учреждения здравоохранения продолжают работу по стабилизации ситуации.Напомним, в связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусной инфекции на территории района с 4 марта приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и допобразования.Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного исследования на COVID-19.Во всех организациях и предприятиях района усилены противоэпидемические мероприятия. Работают мобильные группы для контроля профилактических мер.Фото: пресс-служба правительства Бурятии