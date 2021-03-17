В Улан-Удэ дождалась ремонта дорога по улице им. Николая Петрова

Здесь перенесут остановку у ТЦ «Абсолют» и остановку «ул. Николая Петрова» согласно нормативным требованиям



В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице им. Николая Петрова. Процедура торгов уже завершена - ремонт участка будет проводить подрядная организация ООО «СКМ Строй». С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к работам, сообщили в минтрансе Бурятии.



На ремонт выделено около 31 миллиона рублей. Срок завершения всех работ до 1 сентября. Сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. Последний ремонт на ней проводился несколько десятков лет назад.



Во время работ специалисты перенесут несколько остановок, согласно требованиям дорожных нормативов: остановку у ТЦ «Абсолют» и остановку «Николая Петрова».



«Существующие остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований. Их перенесут на требуемое расстояние. Кроме того, подрядчик выполнит работы по ликвидации мест скопления ливневых вод. Он изменит уклон дороги, благодаря чему вода перестанет скапливаться», - рассказал начальник Управления дорожного строительства Павел Малых.

Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на обновление дорог общей протяженностью 30 километров выделено 700 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

