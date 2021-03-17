17.03.2021
В Иркутске прикрыли крупное казино

В Иркутске прикрыли крупное казино

Изъяты 52 игровых автомата и 11 серверов для майнинга криптовалюты

В Иркутске возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области

Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции и спецназа СОБР управления Росгвардии установили владельцев и работников нелегального заведения, расположенного на улице Софьи Перовской, которые уже допрошены.

Установлено, что в целях конспирации в помещение с металлической дверью допускался ограниченный круг лиц. В результате обысков изъяты: 52 игровых автомата, 11 серверов для майнинга криптовалюты, флэш-накопители и учетная документация. Кроме того, у одного из владельцев заведения по месту жительства были обнаружены и изъяты два травматических пистолета.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Фото: pixabay.com
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