В Иркутске прикрыли крупное казино

Изъяты 52 игровых автомата и 11 серверов для майнинга криптовалюты



В Иркутске возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области



Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции и спецназа СОБР управления Росгвардии установили владельцев и работников нелегального заведения, расположенного на улице Софьи Перовской, которые уже допрошены.



Установлено, что в целях конспирации в помещение с металлической дверью допускался ограниченный круг лиц. В результате обысков изъяты: 52 игровых автомата, 11 серверов для майнинга криптовалюты, флэш-накопители и учетная документация. Кроме того, у одного из владельцев заведения по месту жительства были обнаружены и изъяты два травматических пистолета.



Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



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