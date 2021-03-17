В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, ударившего полицейского

Неоднократно судимый гражданин переходил магистраль под вагонами, рискуя своей жизнью



В Северобайкальске следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по материалам Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



Как сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте, вечером 13 марта нетрезвый мужчина ударил сотрудника патрульно-постовой службы транспортной полиции и повредил его форменное обмундирование. Это произошло во время доставления нарушителя в линейный отдел для составления административного протокола.



Как оказалось, ранее неоднократно судимый гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перемещался по железнодорожным путям, при этом он переходил магистраль под вагонами, рискуя своей жизнью.



Мужчине наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Фото: «Номер один»

