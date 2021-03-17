17.03.2021
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, ударившего полицейского

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, ударившего полицейского

Неоднократно судимый гражданин переходил магистраль под вагонами, рискуя своей жизнью

В Северобайкальске следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по материалам Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте  в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте, вечером 13 марта нетрезвый мужчина ударил сотрудника патрульно-постовой службы транспортной полиции и повредил его форменное обмундирование. Это произошло во время доставления нарушителя в линейный отдел для составления административного протокола.

Как оказалось, ранее неоднократно судимый гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перемещался по железнодорожным путям, при этом он переходил магистраль под вагонами, рискуя своей жизнью.

Мужчине наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: «Номер один»
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