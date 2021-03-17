Две команды представляют Бурятию в финале конкурса «Учитель будущего»

В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»







В числе финалистов команды учителей из Бурятии: Жемчугской школы (Зайганова Валентина Викторовна, Маланова Мария Викторовна, Маланова Оюна Элесовна) и Республиканского многоуровневого колледжа (Рубцова Екатерина Андреевна, Котурай Ирина Алексеевна, Черных Олег Вячеславович), сообщили в пресс-службе правительства республики.



«У нас очень сильный командный дух: мы знаем – у кого какие сильные стороны. Мы очень стремились попасть в финал и обязательно классно покажем весь Дальний Восток!», – поделилась впечатлениями Валентина Зайганова.



«Главное, что нам помогло выйти в финал — это слаженная работа в команде. Мы были как Змей Горыныч о трех головах: знали сильные стороны друг друга и интуитивно понимали, кто за что будет ответственен на каждом этапе», – добавила Екатерина Рубцова.



Конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Он проводится в рамках национального проекта «Образование».



«Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть, на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чечня, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя – даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодежи», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. Среди них много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство – от 31 до 55 лет, 12 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет.



В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют словом, как инструментом воспитания.



Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя этапы: регистрацию, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи) и очные соревнования.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – к программе совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.



В рамках постпроектного сопровождения будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.



Фото: egov-buryatia.ru



