Жители Улан-Удэ стали чаще нарушать масочный режим в транспорте

На злостных нарушителей антиковидных мер составляют административные протоколы







В Улан-Удэ продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно в разных точках проверку проводит Комитет по транспорту совместно с ГИБДД Бурятии и представителями Ространснадзора.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся напряжённой, однако по словам ведущего специалиста отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту Сергея Мясникова, нарушителей стало больше.- Мы продолжаем проводить рейдовые мероприятия, ведём профилактические беседы с горожанами. За прошлую неделю было проверено около ста транспортных средств, выявлено большое количество нарушителей, составлено семь протоколов в отношении физических лиц, - сообщил Сергей Мясников.Специалисты Комитета по транспорту во время рейдов рассказывают о правилах, которые должны соблюдаться в условиях распространения коронавирусной инфекции. К злостным нарушителям санэпидрежима могут применяться меры административной ответственности в виде штрафов по статье 15.1 закона РБ об административных нарушениях.Фото: мэрия Улан-Удэ