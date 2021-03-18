В Бурятии обиженная невеста засудила МВД

Государство заплатит за свадьбу, испорченную полицейскими





Очередная попытка взыскать с МВД компенсацию за незаконные действия сотрудников закончилась относительным успехом. Женщина, которую сотрудники ГИБДД обвинили в невыполнении требования о прохождении мед освидетельствования, оспорила решение инспекции и требовала справедливости. Усугубил ситуацию тот факт, что конфликт с инспектором совпал с празднованием свадьбы женщины.

Жительница Бурятии обратилась в суд с требованием взыскать с государства 39 300 рублей убытков, 50 000 рублей компенсации морального вреда и расходы на оплату госпошлины. В обоснование она рассказала, что еще в 2017 году инспектор Тункинского отделения ГИБДД составил на нее протокол. И указал в нем, что женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.Обвинение серьезное. Действующее законодательство предусматривает наказание за это в виде штрафа в 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средством.Тот же инспектор эвакуировал ее авто на штрафстоянку. В итоге женщине пришлось заплатить 8 000 рублей за эвакуацию транспортного средства, 30 000 рублей на оплату услуг представителя, 1 300 рублей на оформление доверенности.Однако, как выяснилось позже, действия инспектора были незаконными. К такому выводу пришел мировой суд. И прекратил административное дело.«В постановлении мировой судья указал, что в материалах дела имеются неустранимые сомнения в соблюдении порядка направления на медицинское освидетельствование, в представленной в материалах дела записи имеется голосовое сопровождение, видеозапись отсутствует», - говорится в судебных документах.После того как мировой суд вынес решение, женщина пошла в Советский районный суд Улан-Удэ с требованием компенсировать ей все затраты плюс моральный ущерб.«Истцу причинен моральный вред, она испытала унижение перед родственниками и гостями на ее свадьбе, испытывала чувство дискомфорта, подавленного состояния, связанного с незаконным привлечением к административной ответственности, - описывал уже районный суд ее позицию. - Пояснила, что была испорчена ее свадьба, сотрудники ДПС остановили транспортное средство, которым она управляла, утверждали, что у нее имеются признаки опьянения, при этом она трижды проходила освидетельствование на состояние опьянения на месте, вынуждена была оплатить за эвакуатор, для того чтобы забрать транспортное средство».МВД, которое пригласили на заседание, конечно, иск не признало, заявив, что «по требованию о взыскании материального ущерба истек срок исковой давности, не доказано причинение морального вреда».Впрочем, суд доводам полицейских не внял. Ведь считать срок исковой давности необходимо с момента вступления в силу решения мирового суда о том, что женщина невиновна. В итоге «самый гуманный» Советский суд решил пойти навстречу женщине, но не слишком активно:«Взыскать в пользу К. с Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет средств Казны Российской Федерации убытки в размере 38 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1337,63 рубля, всего взыскать 41337,63 рубля», - таково решение суда первой инстанции.Таким образом, Фемида оценила в 2 000 рублей страдания женщины, у которой практически сорвали свадебные гуляния. Да еще и несправедливо обвинили в правонарушении.Но и этого представителям МВД республики показалось слишком много. Поэтому от министерства была подана апелляционная жалоба.«Представитель МВД России просит решение отменить, отказать в иске либо снизить размер взысканной суммы. Полагает, что взысканная сумма несоразмерна причиненным физическим и нравственным страданиям истца, кроме того, в деле отсутствуют доказательства вины сотрудника полиции в причинении вреда. Также выразил несогласие с размером судебных расходов на оплату услуг представителя истца, компенсации морального вреда», - описывал уже Верховный суд Бурятии позицию полицейских.Впрочем, трюк не сработал: решение Советского суда устояло, 2 000 рублей МВД все же придется заплатить. Хотя это не последняя инстанция и у министерства еще есть шанс попытать счастья в кассации, а там и до международного суда недалеко. Ведь 2 000 государственных рублей это не шутки.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»