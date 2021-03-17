Использование маткапитала на строительство и реконструкцию дома упрощено

В Бурятии с 2007 года сертификаты на федеральный материнский капитал получили более 100 тысяч семей



С 17 марта вступил в силу упрощенный порядок использования средств федерального материнского капитала по одному из направлений на улучшение жилищных условий семей, сообщили в республиканском отделении ПФР.



Постановлением № 280 правительства РФ изменения внесены в правила распоряжения средствами или частью средств, касающиеся оформления компенсации затрат за построенный или реконструированный жилой дом.



По новым правилам, владельцы госсертификатов с сегодняшнего дня освобождаются от обязанности предоставлять в Пенсионный фонд сведения о проведении основных работ по строительству или реконструкции индивидуального дома.Семье достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности.



Кроме этого, важным условием для возмещения затрат за построенный дом за счет средств маткапитала является еще и то, что дом должен быть возведен не ранее 2007 года. А в случае проведения реконструкции дома (например, возведение пристроя), строительные работы также должны быть проведены с 1 января 2007 года.



Напомним, что использовать средства материнского капитала на улучщение жилищных условий семьи могут после трехлетия ребенка, который дал право на материнский капитал. Исключение сделано, если семьи покупают или планируют построить жилье с привлечением заемных средств, в том числе по ипотечным кредитам.



В частности, до исполнения ребенку трех лет маткапитал можно направить на уплату первоначального взноса при оформлении кредита; на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, а также средства маткапитала можно направить в качества платежа в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве.



С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Кроме улучшения жилищных условий, средства можно направить, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии мамы, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.



Семьи с ежемесячным доходом ниже 25 620 рублей на человека могут расходовать маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.



С 15 апреля 2020 года упростилась процедура назначения семейного капитала - сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке - после рождения ребенка документ автоматически приходит маме в личный кабинет на портале госуслуг.



С 2007 года сертификаты на федеральный материнский капитал получили более 100 тысяч семей республики. За 14 лет действия программы владельцы сертификатов распорядились его средствами на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей.



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