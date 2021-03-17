В Бурятии общественники контролируют ход реконструкции БАМа

В ближайшее время запланировано проведение общественных слушаний



В Бурятии группы общественного контроля продолжают выезжать на места строительства и реконструкции объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ближайшее время запланировано проведение общественных слушаний, где члены контрольных групп обсудят соблюдение законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды на объектах реконструкции.



Также запланировано посещение в рамках общественного контроля площадок трех объектов на перегонах Кавокта – Ангаракан, Янчуй – Чуро, Кюхельбекерская – Кавокта в районе поселка Янчукан Северо-Байкальского района. В целом в текущем году общественники планируют обсудить с руководством РЖД строительство и реконструкцию 12 объектов в Северобайкальске и Северо-Байкальском районе. Председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров предложил обратить внимание на взаимодействие с научными организациями Бурятии.



Любой неравнодушный житель республики может позвонить на горячую линию ВСЖД по вопросам охраны Байкала при модернизации Транссиба и БАМа 8-800-2000-665. Специалисты отвечают на вопросы о соблюдении природоохранных требований, взаимодействии с общественными организациями и населением, защите животного и растительного мира. В понедельник, среду и пятницу горячая линия работает с 9:00 до 19:00, во вторник и четверг с 9:00 до 20:00 часов, в субботу с 9:00 до 16:00.



Напомним, группы общественного контроля инспектируют ход реконструкции БАМа и Транссибирской магистрали в рамках меморандума, подписанного 27 августа прошлого года между правительством Бурятии, ОАО «Российские железные дороги» и Общественной палатой Бурятии.



«Меморандум предусматривает мероприятия по охране окружающей среды при реализации проекта развития БАМа и Транссиба. Этот документ очень объемный. К нему прилагается план, включающий 48 пунктов, в которых подробно прописаны действия всех сторон. Это и контроль за земельными участками, где будет вестись деятельность по модернизации железной дороги, и контроль за вырубкой и дальнейшим восстановлением зеленых насаждений. Хотелось бы подчеркнуть, что реконструкция Транссиба и БАМа не подразумевает сплошных рубок на Байкале, зеленые насаждения будут убирать только в зоне отвода железной дороги, общая площадь этих отводов составит не более 6 гектаров», - отмечал Алексей Цыденов.



Соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года, то есть на всем протяжении модернизации БАМа и Транссиба, развитие которых предусмотрено комплексным планом модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. В восточном направлении планируется увеличение провозной способности в 1,5 раза - до 180 млн тонн в 2024 году и до 210 млн тонн в 2025 год.



Фото: old-visual.rzd.ru

