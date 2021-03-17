Житель Бурятии едва не убил сожителя сестры, который не пускал его в дом

После празднования своего дня рождения молодому мужчине захотелось продолжения банкета



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего ранее судимого жителя города Закаменск, обвиняемого в покушении на убийство сожителя сестры, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 1 августа 2020 года обвиняемый молодой человек в течение дня распивал с родственниками алкогольные напитки, празднуя свое день рождение. После застолья гости разошлись. Оставшись в одиночестве, молодой человек стал звонить знакомым, но никто не соглашался продолжить употреблять с ним спиртное.



Тогда ночью он направился к дому, где находилась его сестра с компанией приятелей, и попытался пройти внутрь. Но во дворе ему путь преградил сожитель сестры, который не пожелал пропустить именинника к столу. В ходе вспыхнувшей ссоры, переросшей в потасовку, молодой человек выхватил охотничий нож и нанес им удар в грудь противника.



Сразу из дома выбежали очевидцы, обезоружили и задержали нападавшего, после чего вызвали скорую медицинскую помощь. Благодаря своевременному лечению врачам удалось спасти потерпевшему жизнь.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru

